Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 12:49

Раскрыта причина пожара в московском яхт-клубе

РЕН ТВ: попытка снять пленку феном привела к крупному пожару на яхтах в Москве

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожар, произошедший на причале жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы, стал результатом попытки снять пленку с яхт с помощью промышленного фена, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. По их версии, сын владельца одной из яхт попросил своих знакомых помочь с ремонтом судов.

В процессе работы один из молодых людей использовал промышленный фен для удаления пленки, что в итоге привело к возгоранию. В результате инцидента на причале сгорели три яхты. Один из помощников владельца получил ожоги плеча и был срочно госпитализирован. Ущерб, нанесенный двум судам, оценивается в 10 и 12 млн рублей соответственно.

Вечером 30 марта на Москве-реке загорелись три яхты. Пожар произошел в районе Строгинского моста на северо-западе российской столицы. По информации журналистов, существовала угроза перехода огня на другие суда. На лодках не было людей

До этого сообщалось, что на юге Москвы произошло возгорание на территории строящегося жилого комплекса премиум-класса «Шагал», расположенного на одноименной набережной. Пламя охватило строительные материалы, а общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Очевидцы сообщили, что всю Автозаводскую улицу заполонил густой дым. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Россия
Москва
яхты
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Лерчек погасила долг перед ФНС
В ТПП назвали последствия высокой ключевой ставки
Врач озвучила правила составления апрельского гардероба
Отец Маска рассказал о любимом городе в России
Кабмин выделил деньги на поддержку детей военных
Названы тревожные последствия переизбрания Орбана
В Лондоне заявили, что «эталонные» десантники США уже на Ближнем Востоке
Сальдо заявил о мертвой зоне для ВСУ в Херсоне
«Дверь открыта»: Лавров поставил Западу ультиматум для переговоров
Почему не работает Telegram сегодня, 31 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 31 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Лавров обвинил США и Израиль в нечестной игре
Юрист рассказала, когда открывается запись в школы
Лыжница Непряева описала атмосферу на Олимпиаде-2026
В MAX появился раздел для упрощенного подключения бизнеса к сервисам
Киберэксперт раскрыл новую схему мошенников с электронными подписями
Украинский дрон взорвался у жилых домов в Эстонии
В ТПП оценили «двухскоростное» регулирование внешней торговли
Путин обсудил инвестпроекты в энергетике с лидером арабской страны
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.