Раскрыта причина пожара в московском яхт-клубе РЕН ТВ: попытка снять пленку феном привела к крупному пожару на яхтах в Москве

Пожар, произошедший на причале жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы, стал результатом попытки снять пленку с яхт с помощью промышленного фена, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. По их версии, сын владельца одной из яхт попросил своих знакомых помочь с ремонтом судов.

В процессе работы один из молодых людей использовал промышленный фен для удаления пленки, что в итоге привело к возгоранию. В результате инцидента на причале сгорели три яхты. Один из помощников владельца получил ожоги плеча и был срочно госпитализирован. Ущерб, нанесенный двум судам, оценивается в 10 и 12 млн рублей соответственно.

Вечером 30 марта на Москве-реке загорелись три яхты. Пожар произошел в районе Строгинского моста на северо-западе российской столицы. По информации журналистов, существовала угроза перехода огня на другие суда. На лодках не было людей

До этого сообщалось, что на юге Москвы произошло возгорание на территории строящегося жилого комплекса премиум-класса «Шагал», расположенного на одноименной набережной. Пламя охватило строительные материалы, а общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Очевидцы сообщили, что всю Автозаводскую улицу заполонил густой дым. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.