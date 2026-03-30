Три яхты вспыхнули как спички на Москве-реке Три яхты загорелись на Москве-реке около Строгинского моста

На Москве-реке загорелись три яхты, сообщил канал РЕН ТВ. Пожар произошел в районе Строгинского моста на северо-западе российской столицы. По информации журналистов, существует угроза перехода огня на другие суда.

По информации РЕН ТВ, на лодках не было людей. В свою очередь Telegram-канал Mash cообщил, что в результате инцидента пострадал 20-летний мужчина — у него ожог рук.

Ранее сообщалось, что неисправность электропроводки или ее перегрузка во время ремонтных работ могли стать причиной пожара в пятиэтажном доме в Жуковском в Московской области. По информации источника, речь шла о здании 1958 года постройки, расположенном почти в центре города.

До этого сообщалось, что на юге Москвы произошло возгорание на территории строящегося жилого комплекса премиум-класса «Шагал», расположенного на одноименной набережной. Пламя охватило строительные материалы, а общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Очевидцы сообщили, что всю Автозаводскую улицу заполонил густой дым. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.