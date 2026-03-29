Раскрыта возможная причина пожара в жилом доме в Подмосковье Причиной пожара в жилом доме в Подмосковье могла стать неисправность проводки

Неисправность электропроводки или ее перегрузка во время ремонтных работ могли стать причиной пожара в пятиэтажном доме в Жуковском в Московской области, сообщили ТАСС в оперативных службах. По информации источника, речь идет о здании 1958 года постройки, расположенном почти в центре города.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже, где проводились ремонтные работы, затем огонь перекинулся на кровлю здания. Предварительно, причиной могла стать неисправность электропроводки или ее перегрузка, — сказал собеседник агентства.

Жители дома эвакуированы. По данным главного управления МЧС РФ по Московской области, к тушению пожара привлечено 70 человек и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошло возгорание на территории строящегося жилого комплекса премиум-класса «Шагал», расположенного на одноименной набережной. Пламя охватило строительные материалы, а общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Очевидцы сообщили, что всю Автозаводскую улицу заполонил густой дым.