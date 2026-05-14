14 мая 2026 в 23:20

В Петербурге назвали причину взрыва на детской площадке

Хорт: причиной взрыва на площадке в Петербурга стало баловство детей с петардой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Взрыв на детской площадке у дома № 55 на улице Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге произошел из-за детской шалости с петардой, заявил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт в своих социальных сетях. Никто из детей и случайных прохожих не пострадал.

По камерам «Безопасного города» оперативно установили, что детская шалость наделала много шуму. В прямом и переносном смысле. На видео видно, что дети засунули в игрушку петарду, подожгли и убежали, — написал Хорт.

По его словам, виновных детей найдут, и их вместе с родителями ожидает воспитательная беседа. Изначально сообщалось, что вечером 14 мая на площадке взорвался неустановленный предмет. Предположительно, им оказалась детская игрушка. Угрозы для жизни и здоровья граждан не было.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют разработать механизм, который ограничит распространение материалов, описывающих нападения на школы, а также сцены насилия с участием детей. Согласно инициативе, запрет будет распространяться на региональные СМИ и сообщества в соцсетях. Ответственность за проработку проекта возложена на Минпросвещения, МВД, Росмолодежь и Росгвардию, а также на региональные власти.

