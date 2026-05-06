В России хотят запретить показывать нападения на школы

В России планируют ограничить распространение в СМИ сцен нападения на школы

Российские власти планируют разработать механизм, который ограничит распространение материалов, описывающих нападения на школы, а также сцены насилия с участием детей, следует из документа правительства. Согласно инициативе, запрет будет распространяться на региональные СМИ и сообщества в соцсетях, передает ТАСС.

Оперативное ограничение распространения в региональных СМИ и популярных сообществах соцсетей материалов, описывающих вооруженные нападения на образовательные организации, сцены насилия и жестокости с участием несовершеннолетних, — сказано в документе.

План по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде содержит пункт о создании межведомственного механизма для оперативного ограничения таких публикаций. Ответственность за его проработку возложена на Минпросвещения, МВД, Росмолодежь и Росгвардию, а также на региональные власти.

До этого в Нижнекамске 13-летний лицеист с ножом напал на уборщицу учреждения. Уточнялось, что подросток также разбрасывал петарды в коридоре. В частности, по словам других лицеистов, они услышали, как в коридоре раздались два громких хлопка.

