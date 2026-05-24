«Документировать как есть»: журналист Al Mayadeen сообщил о поездке в ЛНР

«Документировать как есть»: журналист Al Mayadeen сообщил о поездке в ЛНР Телеканал Al Mayadeen задокументирует последствия атаки на колледж в ЛНР

Корреспондент ливанского телеканала Al Mayadeen Махди Дирани сообщил РЕН ТВ о выезде съемочной группы в город Старобельск, расположенный в Луганской Народной Республике. Главной задачей иностранных представителей медиа является личная фиксация результатов недавней атаки на местную инфраструктуру.

Из Москвы мы выехали на рассвете этого дня. Пункт назначения — город Старобельск. Цель ясна — осмотреть место удара украинских войск по образовательному учреждению и студенческому общежитию. Журналисты из разных стран прибыли сегодня, чтобы документировать происходящее таким, какое оно есть, — пояснил Дирани.

Корреспонденты телеканала планируют подробно задокументировать все произошедшие на объектах события в их подлинном и реальном виде. Подобная работа позволит зарубежной аудитории получить объективную и проверенную информацию непосредственно с места трагедии.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что свыше 50 иностранных журналистов направились на место трагедии в Старобельске (ЛНР). Она уточнила, что в поездке принимают участие представители СМИ из 19 стран. Кроме того, дипломат подтвердила, что BBC официально отказались от поездки, а CNN находятся в отпуске.