Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 12:08

«Документировать как есть»: журналист Al Mayadeen сообщил о поездке в ЛНР

Телеканал Al Mayadeen задокументирует последствия атаки на колледж в ЛНР

Старобельский колледж Луганского педагогического университета Старобельский колледж Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Корреспондент ливанского телеканала Al Mayadeen Махди Дирани сообщил РЕН ТВ о выезде съемочной группы в город Старобельск, расположенный в Луганской Народной Республике. Главной задачей иностранных представителей медиа является личная фиксация результатов недавней атаки на местную инфраструктуру.

Из Москвы мы выехали на рассвете этого дня. Пункт назначения — город Старобельск. Цель ясна — осмотреть место удара украинских войск по образовательному учреждению и студенческому общежитию. Журналисты из разных стран прибыли сегодня, чтобы документировать происходящее таким, какое оно есть, — пояснил Дирани.

Корреспонденты телеканала планируют подробно задокументировать все произошедшие на объектах события в их подлинном и реальном виде. Подобная работа позволит зарубежной аудитории получить объективную и проверенную информацию непосредственно с места трагедии.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что свыше 50 иностранных журналистов направились на место трагедии в Старобельске (ЛНР). Она уточнила, что в поездке принимают участие представители СМИ из 19 стран. Кроме того, дипломат подтвердила, что BBC официально отказались от поездки, а CNN находятся в отпуске.

Регионы
ЛНР
журналисты
СМИ
Старобельск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельске
Умер бывший спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с голосовым подтверждением
Детские врачи оказались в базе «Миротворца»
Почти 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Украинец пришел в военкомат и ушел из жизни
Артист Мариинского театра выстрелил в школьника в Петербурге
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 мая: где сбои в России
Стало известно о серьезной проблеме ВСУ со снарядами для БПЛА
«Особенно важно»: Дегтярев оценил решение European Gymnastics по россиянам
«Взращиваете в душах»: Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с именинами
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домовыми чатами
Названы темы, которые Рубио обсудил с главой МИД Индии
В Финляндии назвали безумием выпад президента Чехии в сторону России
«Документировать как есть»: журналист Al Mayadeen сообщил о поездке в ЛНР
Силы ПВО некорректно сработали во время отражения ночной атаки на Украине
«Измена должна наказываться»: мужчина облил кислотой экс-возлюбленную
Россиянам раскрыли, как можно сэкономить на счетах за воду
В Европе предупредили о последствиях жесткой риторики президента Чехии
Российские средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.