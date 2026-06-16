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16 июня 2026 в 16:54

ВСУ атаковали мусоровоз и водовоз в российском регионе

БПЛА ВСУ повредили мусоровоз и водовоз в ЛНР

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали спецтехнику дорожно-эксплуатационного предприятия в Рубежном, повредив мусоровоз и водовоз, сообщил в МАКСе кабмин ЛНР. Жертв и возгораний в результате ударов нет.

Днем были удары БПЛА в Рубежном: по мусоровозу и водовозу МУП «Дорожно-эксплуатационного предприятия города Рубежное». Пострадавших и возгораний нет. По частному домостроению: обошлось без пострадавших и возгораний. Повреждено 3 окна, и легковой автомобиль. По автотранспорту на предприятии. Повреждены 2 грузовых самосвала МАЗ и 1 автобус ГАЗ Vector next. Без пострадавших, — говорится в сообщении.

Ранее региональный оперативный штаб сообщил, что мирный житель получил ранения в результате детонации беспилотника на парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. Пострадавший доставлен в больницу, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.

В правительстве ЛНР также сообщили, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Кременской муниципальный округ Луганской Народной Республики загорелись здания сельского клуба и библиотеки в селе Новоникольское. По данным властей, в библиотеке огнем уничтожены книжные фонды, а в клубе полностью вышла из строя современная техника и аппаратура.

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