Роман Курцын рассказал о неприятной встрече с Михаилом Боярским Роман Курцын рассказал, что Боярский отказался от общения с ним

Актер Роман Курцын рассказал в интервью NEWS.ru, как Михаил Боярский отказал ему в просьбе о совместном фото. Курцын, по его словам, в возрасте 13 лет общался с Михаилом Сергеевичем и пообещал ему стать знаменитым артистом. Встретив Боярского много лет спустя в поезде, он хотел поделиться с ним своим детским воспоминанием, но не удалось: тот был не в настроении.

Я встретил его лет пять назад в поезде «Сапсан». Пытался подойти, но он меня проигнорировал. Видимо, был уставшим, — рассказал Курцын.

Звезда фильма «Огонь» добавил, что не держит обиду на народного артиста РСФСР и с уважением к нему относится. Однако, по словам Романа, этот инцидент научил его стараться никогда не отказывать поклонникам во внимании. Актер уточнил, что даже для него, взрослого человека, встреча с кумиром детства была важной.

Ранее Михаил Боярский критически высказался о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли в МХТ имени Чехова. Он раскритиковал костюмы актеров и заявил об упадке современного театра.

Актер Михаил Боярский стал дедушкой в седьмой раз. У его старшего сына Сергея родился пятый ребенок.