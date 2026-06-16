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16 июня 2026 в 16:02

Появились детали о последствиях атаки БПЛА на Кубань

Два частных дома и газопровод повреждены при атаке дронов на Кубань

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Повреждения двух частных домов и газопровода зафиксированы в двух районах Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперативном штабе региона. Газопровод был восстановлен, никто не пострадал.

В Славянском районе пострадали два соседних частных дома — в одном повреждена кровля, в другом — стена. Возгорание в огороде одного из домовладений оперативно потушили до прибытия пожарных. В Калининском районе был поврежден газопровод за х. Журавлевка. Он уже восстановлен, — сказано в сообщении.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Ночью оперштаб Краснодарского края сообщал, что на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района разгорелся пожар из-за падения обломков БПЛА. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. К ликвидации пожара было привлечено 32 человека и семь единиц техники.

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