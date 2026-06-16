Учительница Путина раскрыла, чего он никогда не делал в школе

Учительница Путина раскрыла, чего он никогда не делал в школе Бывшая учительница Путина рассказала о его заступничестве в школьные годы

Классный руководитель и первая учительница немецкого языка президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что тот превосходил одноклассников в силе, но никогда не обижал других. В интервью RT она вспомнила, что будущий президент рано начал серьезно заниматься самбо.

Гуревич отметила, что Путин, будучи физически сильным учеником, выступал в роли надежного защитника для тех, кто нуждался в помощи. По ее словам, глава государства не обидел ни одного человека в школе.

Он говорил: прежде чем поднять руку, надо отдать себе отчет — а имеешь ли ты право это сделать? — рассказала Гуревич.

Ранее Гуревич заявила, что Путин был закрытым лидером своего класса. Педагог подчеркнула, что будущего президента считали лидером именно сверстники. Сам же он, по ее воспоминаниям, никогда не стремился к руководящим постам. Уже в возрасте 11-12 лет Путина интересовали самые разные сферы жизни, и он одинаково легко общался с ребятами разного возраста и увлечений.

До этого бывшая учительница президента призналась, что испытывает гордость за своего ученика. По ее словам, глава государства — настоящий патриот своей страны. Кроме того, продолжила Гуревич, Путин ценит и уважает жителей и тружеников России.