Женщина и мужчина получили множественные ранения при атаке ВСУ Хинштейн: двое жителей Курской области пострадали при атаках БПЛА

Двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на приграничные районы Курской области, сообщил в мессенджере МАКС губернатор Александр Хинштейн. 59-летняя женщина ранена при ударе по частному дому в селе Илек Беловского района, 66-летний мужчина пострадал от атаки дрона в селе Колпино Кореневского района.

Пострадала 59-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ей оказана первая медпомощь, — написал Хинштейн.

Он уточнил, что у мужчины — множественные слепые ранения груди, спины, поясницы, плеча и нижней челюсти. Оба пострадавших от госпитализации отказались, находятся под амбулаторным наблюдением врачей. В селе Илек повреждены крыша, стены, фасад и двери дома.

Утром 11 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 178 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей. Утром 10 июля сообщили, что сбито 376 беспилотников. В ночь на 9 июля ликвидировали 73 БПЛА.