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11 июля 2026 в 08:29

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 178 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 178 украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 178 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Калужской, Ростовской областей.

В течение ночи в период с 20:00 мск 10 июля до 8:00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили украинские беспилотники над Смоленской и Тверской областями. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и Адыгею. БПЛА сбили и над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 10 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 376 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря. В ночь на 9 июля ликвидировали 73 беспилотника.

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