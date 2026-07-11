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11 июля 2026 в 10:55

Прокуратура начала проверку в кафе после массовых отравлений

Прокуратура Зарайска начала проверку по факту массового отравления в кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Зарайская городская прокуратура в Подмосковье устроила проверку после сообщения о госпитализации 19 местных жителей с признаками острого пищевого отравления, сообщила пресс-служба ведомства в МАКСе. Все пострадавшие посещали одно кафе и заказывали роллы.

По имеющейся информации, 9 и 10 июля 2026 года после употребления продукции кафе быстрого питания на Карла Маркса с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились несколько человек, в том числе несовершеннолетние, — говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело для выяснения всех обстоятельств. Прокуратура взяла под свой контроль установление причин произошедшего, а также дальнейший ход и результаты следственных действий. Специалисты ведомства совместно с профильными службами намерены проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в заведении.

Ранее массовое отравление произошло в кафе в Нижнем Новгороде: минимум семь человек заболели, троих госпитализировали. Посетители жаловались на тошноту, диарею, жар и обезвоживание.

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