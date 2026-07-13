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13 июля 2026 в 22:00

В России резко сократилась посещаемость заведений общепита

«Коммерсант»: спрос на общепит в России сократился на 10%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Посещаемость заведений общепита в России сократилась на 10%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования. Трафик в кафе упал на 9%, в фастфуд-точках — на 7%, а в кофейнях — на 6%.

В Москве трафик в среднем упал на 8%. Для компенсации разницы сумма в чеке увеличилась на 4–18% за первое полугодие 2026 года. По мнению экспертов, снижение спроса на кофейни и другие точки общепита происходит из-за повышения цен.

Ранее аналитик Ольга Беленькая назвала сферы, где не хватает персонала. Туда вошли: медицина, строительство, розничная торговля, сельское хозяйство и общепит. Она также уточнила, что в сегменте офисных специалистов, юристов и маркетологов, наоборот, наблюдается переизбыток.

До этого заместитель председателя Госдумы Артем Кирьянов назвал причину, по которой у россиян стал падать интерес к ресторанам. Он сказал, что распространение доставок готовой еды снижает интерес к походам в другие места, и отметил, что проблемы в сфере общепита появились еще в период пандемии.

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