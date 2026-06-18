Аналитик назвала сферы, в которых зафиксирована нехватка персонала Аналитик Беленькая: в общепите зафиксировали острую нехватку персонала

В розничной торговле, медицине, строительстве, сельском хозяйстве и общепите сейчас наблюдается острая нехватка персонала, рассказала Readovka.news руководитель отдела макроэкономического анализа Ольга Беленькая. Она отметила, что рекордно низкая безработица сопровождается нарастающими дисбалансами.

Эксперт подчеркнула, что в сегменте офисных специалистов, управленцев, юристов и маркетологов, наоборот, наблюдается переизбыток предложений со стороны соискателей. Она отметила, что в промышленности складывается наибольшая доля простоев и неполной занятости.

Беленькая рассказала, что быстрого восстановления баланса труда на рынке ожидать не стоит. По ее словам, стоит готовиться к плавному охлаждению ситуации с возможным небольшим ростом безработицы.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в РФ в марте сохранил минимальные значения почти за 35 лет. Показатель за первый весенний месяц составлял 2,2%, при этом естественный уровень безработицы равнялся 4–5%.