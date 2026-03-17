Ресторатор объяснил, почему не появляются новые фудкорты

В российских торговых центрах закончилось место для фудкортов, рассказал НСН основатель сети ресторанов Сергей Миронов. Он отметил, что снижение количества открытий новых точек не несет негативных последствий.

Фудкортов просто стало достаточно для россиян. Интерес к ним не снизился, но больше их уже и не надо. Рынок заполнился, поэтому в 2027 году особых открытий ждать не стоит. А сама концепция нравится людям — там достаточно низкий средний чек и какая угодно еда, — рассказал Миронов.

Ресторатор рассказал, что до конца 2026 года в России откроется в два раза меньше новых фудкортов, чем два года назад. По его словам, заполняемость таких точек и дальше останется на хорошем уровне.

Ранее бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин рассказал, что даже при отсутствии НДС некоторые заведения общественного питания примут решение о закрытии. Он отметил, что части бизнеса это поможет продержаться на плаву.