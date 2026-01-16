Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 16:33

Ушел из жизни основатель Ginza Project

Основатель Ginza Project Вадим Лапин умер в возрасте 62 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один из первых российских рестораторов, основатель холдинга Ginza Project Вадим Лапин умер в возрасте 62 лет, сообщили РБК Петербург в пресс-службе компании. Там отметили, что предприниматель долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Вадим Валентинович на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием, — сообщили в пресс-службе холдинга.

Управление компанией переходит к его сыну — Марку Лапину. В Ginza Project заверили, что холдинг продолжит работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.

Ранее стало известно о смерти известного театрального критика Олега Пивоварова. Как отметил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, вся жизнь заслуженного деятеля искусств была посвящена России.

До этого из жизни ушел бывший директор Российского этнографического музея в Петербурге, историк и философ Владимир Грусман. Ему было 75 лет. Он выступил вдохновителем множества инициатив, значительно обогативших научно-просветительную работу и международные связи музея.

