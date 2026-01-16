Ушел из жизни основатель Ginza Project Основатель Ginza Project Вадим Лапин умер в возрасте 62 лет

Один из первых российских рестораторов, основатель холдинга Ginza Project Вадим Лапин умер в возрасте 62 лет, сообщили РБК Петербург в пресс-службе компании. Там отметили, что предприниматель долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Вадим Валентинович на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием, — сообщили в пресс-службе холдинга.

Управление компанией переходит к его сыну — Марку Лапину. В Ginza Project заверили, что холдинг продолжит работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.

