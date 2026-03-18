18 марта 2026 в 19:11

Политолог объяснил сходства между войнами США в Ираке и Иране

Политолог Мирзаян: войны в Ираке и Иране привели к международной изоляции США

Между вторжением США в Ирак в начале 2000-х годов и текущей ситуацией вокруг Ирана можно провести несколько параллелей, рассказал NEWS.ru политолог-американист Геворг Мирзаян. По его словам, и тогда, и сейчас Штаты фактически оказались в международной изоляции.

Первое сходство между войнами США в Ираке и Иране в международной изоляции США. В 2003 году союзников поддержала лишь Британия и несколько мелких стран. Сегодня, за исключением Израиля, ни одна крупная европейская держава не присоединилась к американской кампании против Ирана, — сказал эксперт.

Кроме того, Вашингтон не смог просчитать стратегические последствия, уверен политолог. США в обоих кампаниях не до конца осознавали, к какому хаосу приведут их действия.

Иракская война, пусть и с отсрочкой, стала политическим приговором для республиканской администрации Джорджа Буша-младшего. Нынешняя иранская кампания уже сейчас может стоить карьеры президенту США Дональду Трампу, — предположил политолог.

Ранее директор Национального антитеррористического центра США Джозеф Кент объявил об уходе в отставку из-за операции США в Иране. По его мнению, нынешние действия Белого дома противоречат национальным интересам США.

