Развод, провальный бизнес, «Миротворец»: где сейчас Константин Ивлев

Российский шеф-повар и предприниматель Константин Ивлев 12 января отмечает свой 52-й день рождения. Как сложилась личная жизнь шоумена, что известно о его бизнесе в РФ?

Чем известен Константин Ивлев

Константин Ивлев стал известен благодаря своему кулинарному мастерству и телевизионной карьере. Его профессиональный путь в ресторанной сфере начался в 1993 году. Вначале он работал поваром-универсалом, а впоследствии стал су-шефом в престижных кафе и ресторанах Москвы.

Ивлев — лауреат многочисленных наград: победитель всероссийского конкурса «Неделя высокой кухни» в 2000 году, обладатель титула «Шеф года» в 2001, 2007 и 2008 годах, а также трижды удостоен премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в 2017, 2018, 2019 и 2022 годах.

С 2010 года Ивлев стал частым гостем на телеэкране. В частности, вместе с Юрием Рожковым он был ведущим программы «Неделя еды», выходившей на канале «Домашний». В 2011 году он принял участие в телепроекте «Съешьте это немедленно!» на СТС. В 2016 году Ивлев стал ведущим шоу «На ножах» на телеканале «Пятница!», где он оценивает российские рестораны и их поваров, обучая их кулинарному мастерству. За этот проект Ивлев был удостоен премии ТЭФИ-2019 в категории «Лучшая развлекательная программа». В 2017 году стартовал первый сезон «Адской кухни». В 2020 году на «Пятнице!» появился проект «Битва шефов» с соревновательной основой. С 2021 года шоу «Адская кухня» было заменено на «Адский шеф».

Как сложилась личная жизнь Константина Ивлева

Ивлев был дважды женат. Его первой супругой стала Мария Макеева, об их отношениях мало что известно.

Второй женой Ивлева стала Валерия Куденкова, пара связала себя узами брака в 2021 году, они также воспитывают общую дочь Нику. О расставании пары стало известно 6 октября.

Куденкова сообщила о разрыве с мужем в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). «Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — написала она, не вдаваясь в подробности семейного разлада.

В последнее время оба редко публиковали совместные семейные фото и вместе не выходили в свет. В сентябре 2025 года Ивлев посетил премьеру мюзикла «Любовь без памяти», он был один, без супруги, не улыбался и держался сдержанно.

Представитель Константина Ивлева сообщила NEWS.ru, что ни он, ни его жена не комментируют развод и его причины. Пара выбрала «тихое», «цивилизованное» расставание без скандалов СМИ.

Почему не удался бизнес Ивлева

Ивлев заявил, что с 1 апреля магазин посуды Ivlev Chef Home by kitchen прекратил работу из-за соответствующего решения, которое принял старший партнер компании BY Collection. Он предположил, что вести этот проект было непросто.

«Наверное, им непросто управлять столь масштабным бизнесом, ведь под этим лейблом работает очень большое количество магазинов. Я не расстроен этим обстоятельством: не будет этого проекта, будет другой», — поделился Ивлев.

По словам шеф-повара, ему уже стали поступать предложения о сотрудничестве от других брендов кухонной и гостевой посуды. Ивлев предположил, что к 2026 году он сможет представить своей аудитории качественные товары, выпущенные совместно с новыми партнерами.

Когда Ивлев попал в «Миротворец»

В июле стало известно, что Ивлев попал в базу украинского сайта «Миротворец». Его данные были внесены еще в 2021 году — основанием стало посещение Крыма.

Читайте также:

Земфира, мнение об СВО, лучшие фильмы: как сейчас живет Рената Литвинова

Жестокое нападение насильника на троих россиянок в Каире: что известно

Абьюз от партнера, уход из театра, пятеро детей: как живет Тарханова