Составлен список шокирующих разводов российских звезд в 2025 году

Недавно стало известно, что известный шеф Константин Ивлев разводится с молодой женой. Незадолго до этого сообщалось о громком расставании телеведущего Дмитрия Диброва. Браки каких еще звезд развалились в 2025 году и почему?

Что известно о разводе Ивлева

Шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев разводится со второй женой Валерией Куденковой, с которой сыграл свадьбу в 2021 году и воспитывает общую дочь Нику. О расставании пары стало известно 6 октября.

Куденкова сообщила о разрыве с мужем в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). «Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — написала она, не вдаваясь в подробности семейного разлада.

В последнее время оба редко публиковали совместные семейные фото и вместе не выходили в свет. В сентябре 2025 года Ивлев посетил премьеру мюзикла «Любовь без памяти», он был один, без супруги, не улыбался и держался сдержанно.

Представитель Константина Ивлева сообщила NEWS.ru, что ни он, ни его жена не комментируют развод и его причины. Похоже, пара выбрала «тихое», «цивилизованное» расставание без скандалов СМИ.

Почему разводятся Дибровы

Общественность уже несколько недель обсуждает скандал в семье телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины. Диброва, которая вышла замуж за Дмитрия в 19 лет, не только ушла от него, но и, по некоторым данным, начала роман с другом семьи — бизнесменом Романом Товстиком. Ситуация усугубляется тем, что у Романа шестеро детей, а Полина является крестной матерью одного из них и подругой его жены Елены Товстик.

Недавно Полина подтвердила развод. Она наняла команду юристов, ее муж Дмитрий — известного адвоката Александра Добровинского. Сторона защиты Елены Товстик — адвокат Екатерина Гордон — рассказала, что Роман не просто подал на развод, он якобы хочет отсудить детей у жены.

Недавно бизнесмен оправдался в соцсетях. Он пояснил, что не претендует на детей, а жене готов выплатить миллиард рублей «отступных». Гордон заявила, что никакой «хрюлиард» ее клиентка Елена не видела.

Брак Кошкиной продлился менее двух лет

В начале лета звезда сериала «Домашний арест» Яна Кошкина сообщила о разводе с мужем Анатолием Черкасовым. Их официальный брак длился менее двух лет. Тем не менее, как пишет Voice, недавно телезвезда вновь сошлась с ним.

Участница шоу «Однажды в России» посетила премьеру мюзикла «Любовь без памяти», созданного на основе песен Басты. В интервью она развеяла слухи о своих многочисленных романах после развода. Яна дала понять, что вернулась к своему мужу.

«Нет, моя личная жизнь совсем не бурная, это всё слухи. Я однолюб. Я не знаю, как одним словом охарактеризовать любовь, это самое важное чувство в жизни. У меня всё хорошо!» — призналась Кошкина.

Союз Позовых не выдержал трудностей

Комик Дмитрий Позов и его супруга Екатерина состояли в браке 13 лет, и их союз считался счастливым и крепким. Однако в 2025 году Дмитрий объявил о разводе.

Комик, известный по шоу «Импровизация», осенью текущего года участвовал в программе «Есть вопросики», где рассказал о том, как не справился с испытаниями. Зимой у Позова умер отец, он был вынужден обратиться в психиатрическую больницу. В день своего 40-летия, когда он находился на лечении, жена прислала ему уведомление о разводе. Это событие особенно расстроило комика.

Что известно о разводе Преснякова-младшего

19 августа Алена Краснова сообщила в Instagram о своем разводе с певцом Никитой Пресняковым. Ее супруг также поделился этой новостью.

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны», — заявила Краснова.

Алена уточнила, что они встретились «слишком рано». Преснякову и его супруге пришлось пройти через многое, набраться опыта и понять, что они стали разными людьми, отмечается в сообщении.

Позже Пресняков заявил, что начал новую жизненную главу. Он опубликовал свое фото и сопроводил его подписью на английском языке.

Психоаналитик Ирина Смолярчук заявила, что развод Преснякова с женой Аленой Красновой стал вполне закономерным, поскольку они повзрослели в браке. Она отметила, что теперь каждый из них выйдет к новому партнеру уже сформированной личностью.

Кто еще из звезд развелся в 2025 году

Шоумен Михаил Галустян сообщил в Instagram о разводе с Викторией Штефанец после 17 лет брака.

По словам комика, они с экс-супругой расстались без претензий друг к другу и остаются в хороших отношениях. Он также назвал развод новым этапом в жизни.

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами», — написал артист.

Отмечается, что бывшая жена Галустяна перестала публиковать посты с ним еще осенью прошлого года.

Также в 2025 году актриса Юлия Пересильд сообщила о расставании со своим молодым человеком 3 апреля в социальных сетях. Михаил Тройник и артистка начали отношения в 2022 году. Конфликтов, ссор или обид не возникало, однако со временем выяснилось, что их характеры не совпадают.

