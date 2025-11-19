Ведущая Вашурина рассказала об отношении к Константину Ивлеву

Ведущая и кондитер Ольга Вашурина заявила, что не рассматривает коллег в романтическом ключе, однако назвала Константина Ивлева харизматичным мужчиной. В беседе со «Страстями» она отметила, что ценит в мужчинах чувство юмора и внутреннюю силу.

Костя — огромный профессионал и очень харизматичный человек, отношусь к нему с уважением. Как мужчина он, конечно, интересен, но у меня есть принцип: не рассматриваю коллег в романтическом плане. И вообще, мне интересны люди, не связанные с нашей сферой, — рассказала Вашурина.

Ведущая отметила, что живет в неспокойном и быстром режиме, не успевая иногда даже готовить дома. Она также подчеркнула, что любит простую еду и приучает к этому своих дочерей.

