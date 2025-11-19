Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 15:50

Ведущая Вашурина рассказала об отношении к Константину Ивлеву

Телеведущая Вашурина назвала Ивлева харизматичным мужчиной

Ольга Вашурина Ольга Вашурина Фото: vk.com/vashourina
Читайте нас в Дзен

Ведущая и кондитер Ольга Вашурина заявила, что не рассматривает коллег в романтическом ключе, однако назвала Константина Ивлева харизматичным мужчиной. В беседе со «Страстями» она отметила, что ценит в мужчинах чувство юмора и внутреннюю силу.

Костя — огромный профессионал и очень харизматичный человек, отношусь к нему с уважением. Как мужчина он, конечно, интересен, но у меня есть принцип: не рассматриваю коллег в романтическом плане. И вообще, мне интересны люди, не связанные с нашей сферой, — рассказала Вашурина.

Ведущая отметила, что живет в неспокойном и быстром режиме, не успевая иногда даже готовить дома. Она также подчеркнула, что любит простую еду и приучает к этому своих дочерей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что если Валерия, жена Ивлева, на хорошем счету у руководства канала, она не потеряет работу на ТВ после развода, но стоит ей прокомментировать ситуацию в семье, она может лишиться карьеры. Он отметил, что знаменитый шеф славится жестким характером и имеет большое влияние.

Константин Ивлев
отношения
телеведущие
коллеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минфин США нашел повод для новых санкций против России
Рюкзак против дрона и щедрый подарок от ВСУ: новости СВО на вечер 19 ноября
Врач посоветовала следить за уровнем витамина D
Участникам СВО продлят сроки аренды земельных участков
Куратор Музея Холокоста назвал долг компаний, поддержавших Гитлера
Бастрыкин «взял на карандаш» оставившего на улице сотню семей бизнесмена
Издевающимся над ребенком родителям «светит» срок
Международная конференция CITES CoP20 пройдет в Узбекистане
Обезглавили родных детей: родителям-убийцам грозит пожизненное
В Петербурге автомобили уходят под воду из-за прорыва трубы
Россиянину грозит пожизненное заключение за госизмену
Цивилева поразила публику платьем с погонами
Глава Роскосмоса раскрыл, как в 2026 году будут отбирать космонавтов
Депутаты Рады потребовали отчет от премьер-министра из-за дела Миндича
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
«Дай хоть швабру»: полковник раскрыл изъяны немецких Skyranger 35 для ВСУ
В Госдуме ответили, запретят ли YouTube в России
Министр обороны Великобритании обратился с посланием к Путину
Бородина порассуждала о беременности после 40 лет
В Госдуме раскрыли судьбу YouTube в России
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.