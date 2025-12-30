Раскрыт нюанс проживания Лурье в квартире Долиной

Покупательница недвижимости певицы Ларисы Долиной Полина Лурье может жить в квартире в Хамовниках после ее фактического освобождения, даже если артистка или ее родственники пока еще зарегистрированы по этому адресу, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, сам по себе регистрационный учет не предоставляет права собственности и не может ограничивать полномочия владельца недвижимости.

Лурье вправе проживать в квартире после фактического освобождения, даже если Долина или ее родственники еще числятся зарегистрированными. Этот учет не дает титула и не блокирует правомочия собственника. Если же кто-то из зарегистрированных останется в квартире фактически, вопрос решается только через исполнение решения о выселении. Лурье станет собственницей в полном юридическом смысле именно после того, как органы Росреестра внесут запись в ЕГРН на основании вступившего в силу решения Верховного суда и заявления о регистрации. Прописка собственника не является условием возникновения права, — пояснил Русяев.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что стоимость квартиры Долиной, расположенной в Хамовниках, не изменится после судебного скандала с Лурье. По его словам, указанное жилье не является объектом исторического наследия.