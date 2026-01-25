«Через колено»: в Кремле оценили методы Трампа Песков: методы Трампа не совсем корреспондируются с подходами России

Методы президента США Дональда Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава Белого дома является сторонником решения всего «через колено».

Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего «через колено», — отметил представитель Кремля.

Ранее философ Александр Дугин заявил, что президент США Дональд Трамп блестяще играет роль злого ковбоя. По словам спикера, современная западная политика давно превратилась в спектакль, где народное волеизъявление не влияет на реальные процессы. По мнению философа, в этой системе Трамп не является экстраординарной фигурой, а лишь ярко играет отведенную ему роль.

До этого президент США ответил на вопрос журналистов, ждет ли НАТО раскол в случае присоединения Гренландии к территории страны. Он заверил, что ситуация вокруг острова будет урегулирована таким образом, что целостность Альянса сохранится.