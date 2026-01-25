Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 12:20

«Через колено»: в Кремле оценили методы Трампа

Песков: методы Трампа не совсем корреспондируются с подходами России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Методы президента США Дональда Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава Белого дома является сторонником решения всего «через колено».

Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего «через колено», — отметил представитель Кремля.

Ранее философ Александр Дугин заявил, что президент США Дональд Трамп блестяще играет роль злого ковбоя. По словам спикера, современная западная политика давно превратилась в спектакль, где народное волеизъявление не влияет на реальные процессы. По мнению философа, в этой системе Трамп не является экстраординарной фигурой, а лишь ярко играет отведенную ему роль.

До этого президент США ответил на вопрос журналистов, ждет ли НАТО раскол в случае присоединения Гренландии к территории страны. Он заверил, что ситуация вокруг острова будет урегулирована таким образом, что целостность Альянса сохранится.

Россия
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СВР заявил о поутихших в Европе «заклинаниях» о поражении России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 января: где сбои в России
Стало известно, сколько студентов «сидят на шее» у родителей
Аэропорты Кузбасса преодолели отметку в 1 млн обслуженных пассажиров
Россияне предстанут перед судом в Чили за гонки в запретном заповеднике
Утро в Сочи превратилось в кошмар из-за оползня
В Кремле ответили, как распорядятся заблокированными в США активами
Масштабный сбой зафиксирован в TikTok
Раскрыты суточные потери ВСУ на всех направлениях фронта
Россиянин потерял 300 тыс. рублей из-за Counter-Strike 2
Владелец пекарни «Машенька» поделился подробностями подарка от Путина
Рябков осудил операцию США по захвату Мадуро
«На принципах сурового бизнеса»: в Кремле описали подход Трампа к политике
Российские войска ударили по энергетике Украины
Одна деталь в Кремле встревожила переводчика Уиткоффа на встрече с Путиным
Современный тест на хромосомы для беременных стал бесплатным в России
Песков назвал причину неприязненных отношений между США и Европой
Почему не работает WhatsApp 25 января: где сбои в России, когда заблокируют
«Через колено»: в Кремле оценили методы Трампа
В Кремле объяснили, почему Европа уступает Трампу
Дальше
Самое популярное
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
Шоу-бизнес

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.