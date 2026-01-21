Трамп предположил, что будет с НАТО в случае решения вопроса Гренландии

Ситуация вокруг Гренландии будет урегулирована таким образом, что целостность НАТО сохранится, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Такими словами он ответил на вопрос журналистов, ждет ли НАТО раскол в случае присоединения острова к территории США.

Полагаю, что мы придумаем что-то, что очень порадует НАТО и нас. Но нам это нужно для безопасности. Нам это нужно для национальной безопасности и даже для безопасности всего мира. Это очень важно, — указал американский лидер.

Трамп не уточнил конкретные механизмы урегулирования, но выразил оптимизм по поводу нахождения взаимоприемлемого решения. По его словам, итог должен устроить все стороны, включая Североатлантический альянс.

Ранее Трамп сообщил, что провел с генсеком НАТО Марком Рютте телефонную беседу по Гренландии. Он назвал разговор «очень хорошим». По мнению президента, серьезных возражений по его плану касательно острова в ЕС не будет. Глава Белого дома также заявил, что сделал для Альянса «больше, чем кто-либо еще».

До этого премьер-министр Канады Марк Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о серьезном вызове для НАТО. К такому выводу он пришел, обсуждая ситуацию вокруг Арктики и притязаний США на Гренландию.