Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 02:51

Трамп предположил, что будет с НАТО в случае решения вопроса Гренландии

Трамп уверен, что вопрос Гренландии будет решен с сохранением НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Ситуация вокруг Гренландии будет урегулирована таким образом, что целостность НАТО сохранится, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Такими словами он ответил на вопрос журналистов, ждет ли НАТО раскол в случае присоединения острова к территории США.

Полагаю, что мы придумаем что-то, что очень порадует НАТО и нас. Но нам это нужно для безопасности. Нам это нужно для национальной безопасности и даже для безопасности всего мира. Это очень важно, — указал американский лидер.

Трамп не уточнил конкретные механизмы урегулирования, но выразил оптимизм по поводу нахождения взаимоприемлемого решения. По его словам, итог должен устроить все стороны, включая Североатлантический альянс.

Ранее Трамп сообщил, что провел с генсеком НАТО Марком Рютте телефонную беседу по Гренландии. Он назвал разговор «очень хорошим». По мнению президента, серьезных возражений по его плану касательно острова в ЕС не будет. Глава Белого дома также заявил, что сделал для Альянса «больше, чем кто-либо еще».

До этого премьер-министр Канады Марк Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о серьезном вызове для НАТО. К такому выводу он пришел, обсуждая ситуацию вокруг Арктики и притязаний США на Гренландию.

НАТО
Гренландия
Дональд Трамп
раскол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как изменятся уроки по защите Отечества в школах России
Налет БПЛА на Кубань 21 января: восемь пострадавших, последние новости
Депутат нашел способ облегчить заботу о детях бойцов СВО
«Россия не ослабит»: отражение ВС РФ атаки дронов восхитило жителей Китая
Юрий Лоза назвал Ларису Долину культурным мемом
Молдавия выходит из СНГ: кто следующий, как это отразится на России
«Реал» разгромил «Монако» с Головиным в составе
Возвращение в кино, «Монастырь-2», долги: как сейчас живет Ивлеева
«Надолго не задержится»: Трамп высказался о будущем президента Франции
«Бабахнем»: шоумен анонсировал первый концерт Eminem в России
ФМБА озвучило данные о результативности нового препарата от рака
Гороскоп на 21 января: как не поссориться и достичь успеха?
Россиян предупредили об изменениях при обучении в автошколах с марта
В России призвали разработать единый стандарт студенческих общежитий
Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за оползня в Каталонии
Российские фитнес-клубы просят признать их социально значимым бизнесом
«Он слишком мелок»: почему Трамп и другие так ненавидят Макрона
Трамп предположил, что будет с НАТО в случае решения вопроса Гренландии
Карьера, алкоголизм и депрессия, поддержка СВО: как живет Дмитрий Харатьян
Российский сержант ворвался на позиции ВСУ и ликвидировал двух бойцов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.