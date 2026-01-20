Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 21:58

Премьер Канады указал на тяжелый период для НАТО

Премьер-министр Канады Карни заявил о серьезном вызове для НАТО из-за Гренландии

Марк Карни Марк Карни Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Премьер-министр Канады Марк Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о серьезном вызове для НАТО, пишет Politico. К такому выводу он пришел, обсуждая ситуацию вокруг Арктики и притязаний США на Гренландию.

По словам канадского лидера, основной угрозой он видит нестабильность в арктическом регионе. Она требует немедленных действий от всех членов Блока для гарантии коллективной безопасности. Глава правительства Канады призвал партнеров по НАТО адекватно ответить на этот «вызов момента».

Очевидно, что НАТО сейчас проходит серьезное испытание, и первым ответом на него должна стать реакция, обеспечивающая надежную безопасность Арктики с учетом всех возможных сценариев, — сказал Карни.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел с генсеком НАТО Марком Рютте телефонную беседу по Гренландии. Он назвал разговор «очень хорошим». По мнению главы Белого дома, серьезных возражений по его плану касательно острова в ЕС не будет. Республиканец также отметил, что сделал для Альянса «больше, чем кто-либо еще».

