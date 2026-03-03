Статс-секретарь Минобороны объяснила, кто есть герои современности

Важно сохранять память о героях специальной военной операции, заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на церемонии вручения главной просветительской награды страны «Знание.Премия». По ее словам, сейчас появились новые герои, о которых необходимо рассказывать будущим поколениям, передает корреспондент NEWS.ru.

Раньше мы чествовали героев Великой Отечественной войны, гордились ими. А сейчас есть герои современности. И конечно же, их близкие, особенно те, которые потерял своих родных, они заинтересованы как никто другой, чтобы мы эту память сохранили и передали своим потомкам, — подчеркнула Цивилева.

Она также рассказала о проектах, реализуемых фондом, включая «Памяти героев верны», где члены семей погибших участников СВО пишут произведения, стихи и картины, посвященные своим родным. Кроме того, выпущена трилогия книг, авторами которых стали сами защитники и их близкие.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова на открытии фестиваля «RT.Док: Время наших героев» заявила о важности документального кино для сохранения исторической правды. Она подчеркнула, что работы режиссеров ведут честный диалог со зрителем и фиксируют события с максимальной достоверностью, а преданность своему делу позволяет создавать глубокие фильмы о героях современности.