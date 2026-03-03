Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 17:15

Статс-секретарь Минобороны объяснила, кто есть герои современности

Цивилева: важно сохранить память о новых героях СВО

Анна Цивилева Анна Цивилева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Важно сохранять память о героях специальной военной операции, заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на церемонии вручения главной просветительской награды страны «Знание.Премия». По ее словам, сейчас появились новые герои, о которых необходимо рассказывать будущим поколениям, передает корреспондент NEWS.ru.

Раньше мы чествовали героев Великой Отечественной войны, гордились ими. А сейчас есть герои современности. И конечно же, их близкие, особенно те, которые потерял своих родных, они заинтересованы как никто другой, чтобы мы эту память сохранили и передали своим потомкам, — подчеркнула Цивилева.

Она также рассказала о проектах, реализуемых фондом, включая «Памяти героев верны», где члены семей погибших участников СВО пишут произведения, стихи и картины, посвященные своим родным. Кроме того, выпущена трилогия книг, авторами которых стали сами защитники и их близкие.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова на открытии фестиваля «RT.Док: Время наших героев» заявила о важности документального кино для сохранения исторической правды. Она подчеркнула, что работы режиссеров ведут честный диалог со зрителем и фиксируют события с максимальной достоверностью, а преданность своему делу позволяет создавать глубокие фильмы о героях современности.

Минобороны РФ
СВО
герои
Россия
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Держит в неведении»: экс-нардеп о словах Зеленского про выборы на Украине
Эстония вызвала российского поверенного из-за ледокола в Финском заливе
«Очередное унижение». в США назвали провалом атаку на Иран
«Аэрофлот» вывезет туристов из Дубая двумя спецрейсами
В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине очень важен для Трампа
Ваня Дмитриенко раскрыл секреты воспитания в семье врачей
Мужчина за гроши выкупил забытый в аэропорту чемодан и потерял дар речи
Обнимал и гладил: британка открыла охоту на зоофила за секс с ее конем
«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов
Возлюбленный родившей Лерчек призвал молиться за нее
Нагиев и Собчак рискуют потерять миллионы на фоне паники в Дубае
В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом
Хаменеи, Милошевич, Каддафи: как США «убирают» неугодных лидеров
«Не считает за людей»: в ГД объяснили слова Зеленского о потерях ВСУ
МОК призвали закончить бойкот российского спорта после атак США на Иран
В Ираке подсчитали убытки из-за приостановок добычи нефти
Раскрыта причина второго землетрясения у берегов Сочи
Кадыров обратился к Мишустину с праздничным поздравлением
Папа заставлял ублажать маму: в Петербурге накрыли семейство педофилов
Омский блогер в погонах попался на взятке
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.