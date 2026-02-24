Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 19:09

В российском регионе заявил о планах награждать матерей героев

В Ростове-на-Дону решили учредить новую награду «Мать героя»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ростове-на-Дону учредили новый знак отличия «Мать героя», сообщила директор городского департамента социальной защиты населения Виктория Добрицкая на заседании городской думы. Как передает ТАСС, эта награда предназначена для женщин, чьи дети удостоены государственной награды РФ за мужество при обеспечении безопасности государства, охране общественного порядка, спасении людей или ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Добрицкая также добавила, что награждение состоится и в том случае, если герой погиб при совершении подвига. Председатель городской думы Лидия Новосельцева пояснила, что основанием для награды может быть не факт рождения ребенка, а воспитание в нем нравственных качеств, которые становятся основой для будущего героического поступка.

Ранее председатель Всемирного русского народного собора, депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил официально поощрять граждан, которые помогают женщинам при внезапных родах вне стен медицинских учреждений. По его словам, у таких людей зачастую нет профильного образования, однако это не мешает им брать на себя ответственность и содействовать появлению на свет нового человека.

матери
герои
награды
Ростов-на-Дону
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Opel отзовет тысячи машин из-за смертельно опасных подушек
В Минфине оценили состояние крупнейшего застройщика
Проживающие в Грузии россияне задумались о переезде
Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над двумя регионами России
Поддержка Долиной, срок на Украине, помощь СВО: как живет Денис Майданов
«Что вкладывает в членство?»: Захарова осадила фон дер Ляйен из-за Украины
Стало известно, как на воробьев действует жизнь в городе
Политолог раскрыл, чем закончится «война» Украины с Венгрией и Словакией
Герой России объяснил, почему расширение «ядерного клуба» недопустимо
Эндокринолог озвучила новую причину хронического запора
На границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения
В Китае обратили внимание, чем грозят слова Стубба о ядерных объектах РФ
Нововведения в РФ с 1 марта, ЕС обезумел, претензии Зеленского: что дальше
Военэксперт объяснил, почему Запад хочет передать Украине ядерное оружие
Канада выделит Украине 17 млрд рублей и поставит 400 бронеавтомобилей
На Украине певицу Чичерину приговорили к 12 годам колонии
Собака вернулась домой без девятилетней хозяйки, которую не могут найти
Лондону объяснили, кого он подставил новыми антироссийскими санкциями
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие
Подозреваемый в связях с Эпштейном политик пытался совершить суицид
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.