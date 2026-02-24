В российском регионе заявил о планах награждать матерей героев

В Ростове-на-Дону учредили новый знак отличия «Мать героя», сообщила директор городского департамента социальной защиты населения Виктория Добрицкая на заседании городской думы. Как передает ТАСС, эта награда предназначена для женщин, чьи дети удостоены государственной награды РФ за мужество при обеспечении безопасности государства, охране общественного порядка, спасении людей или ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Добрицкая также добавила, что награждение состоится и в том случае, если герой погиб при совершении подвига. Председатель городской думы Лидия Новосельцева пояснила, что основанием для награды может быть не факт рождения ребенка, а воспитание в нем нравственных качеств, которые становятся основой для будущего героического поступка.

Ранее председатель Всемирного русского народного собора, депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил официально поощрять граждан, которые помогают женщинам при внезапных родах вне стен медицинских учреждений. По его словам, у таких людей зачастую нет профильного образования, однако это не мешает им брать на себя ответственность и содействовать появлению на свет нового человека.