Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 20:43

Раскрыты подробности биографии подозреваемого во взрыве в Москве

ТАСС: подозреваемый во взрыве на Савеловском вокзале часто брал микрозаймы

Место взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала Место взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала Фото: Алексей Майшев /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Финансовые трудности, выражавшиеся в регулярных попытках оформить микрозаймы, являются деталью биографии подозреваемого во взрыве у Савеловского вокзала, жертвой которого стал сотрудник ДПС, сообщает ТАСС. По данным агентства, уроженец Можги начиная с 2022 года постоянно обращался в микрофинансовые организации.

Отмечается, что суммы, которые он пытался занять, колебались от 3 до 15 тыс. рублей. Однако из-за невысокого уровня дохода в нескольких заявках мужчине было отказано.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что самодельное взрывное устройство, сработавшее у Савеловского вокзала в Москве, привели в действие дистанционно. Российский лидер допустил, что теракт стал следствием вербовки через Сеть.

До этого в МВД России сообщили, что при взрыве у Савеловского вокзала в столице погиб сотрудник ГАИ, а его коллега с ранениями был доставлен в больницу. Неизвестный подошел к патрульной машине, в которой находились инспекторы, после чего в действие было приведено взрывное устройство.

взрывы
преступления
Москва
микрозаймы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство России не пустит обратно ушедшие автоконцерны Европы
Россиянин расстроился из-за маленьких яиц и пожаловался в Роспотребнадзор
Иран пообещал заключить сделку с США
Мотострелковая бригада в КЧР получила знамя с подписью Путина
Спасший мальчика в Петербурге дворник в 2025 году помог еще одному ребенку
В Латвии задержали известного корееведа
Глава Лувра не выдержала кризиса и попросилась в отставку
Депутаты потребовали обнародовать компромат на брата короля
«Было страшно»: комик раскрыл шокирующие подробности участия в КВН
Культовый роман обещали вернуть в продажу после редактирования
Самбурская, кулинарное шоу, три дочки: как живет актриса Дарья Сагалова
Глава крупнейшего банка США увидел параллели с мировым кризисом 2008 года
Экс-премьер Британии назвал причину стремления Украины к миру
США и Россия не голосовали за резолюцию ГА ООН по Украине
Петербуржцам раскрыли, когда в городе потеплеет
В Петербурге построят мусорный комплекс с ястребами и соколами
Представитель Стармера высказался о планах передачи Украине ядерного оружия
Одна страна ЕС поддержала Украину и бойкотировала открытие Паралимпиады
Пискарев раскрыл, как Запад точит зубы на Госдуму перед выборами
Раскрыты подробности биографии подозреваемого во взрыве в Москве
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.