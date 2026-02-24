Раскрыты подробности биографии подозреваемого во взрыве в Москве ТАСС: подозреваемый во взрыве на Савеловском вокзале часто брал микрозаймы

Финансовые трудности, выражавшиеся в регулярных попытках оформить микрозаймы, являются деталью биографии подозреваемого во взрыве у Савеловского вокзала, жертвой которого стал сотрудник ДПС, сообщает ТАСС. По данным агентства, уроженец Можги начиная с 2022 года постоянно обращался в микрофинансовые организации.

Отмечается, что суммы, которые он пытался занять, колебались от 3 до 15 тыс. рублей. Однако из-за невысокого уровня дохода в нескольких заявках мужчине было отказано.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что самодельное взрывное устройство, сработавшее у Савеловского вокзала в Москве, привели в действие дистанционно. Российский лидер допустил, что теракт стал следствием вербовки через Сеть.

До этого в МВД России сообщили, что при взрыве у Савеловского вокзала в столице погиб сотрудник ГАИ, а его коллега с ранениями был доставлен в больницу. Неизвестный подошел к патрульной машине, в которой находились инспекторы, после чего в действие было приведено взрывное устройство.