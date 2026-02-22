Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 14:21

Старшеклассника обвинили в многочисленных преступлениях против детей

В США старшеклассника обвинили в совершении 300 преступлений против детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США 18-летнего старшеклассника обвинили в более чем 300 случаях тяжких преступлений, передает Fox News. В их числе торговля детьми, изнасилования и вымогательства.

Захария Абрахам Майерс из Макмюррея был задержан в пятницу 20 февраля. В настоящее время он содержится в тюрьме округа Вашингтон и ожидает предварительного судебного разбирательства. Судья посчитал его опасным для общества и склонным к побегу, что стало основанием для отказа в освобождении под залог.

Согласно материалам следствия, Майерс общался с подростками в соцсетях, представляясь порноактрисой. Он убеждал детей отправлять ему откровенные фотографии и видеозаписи. В его телефоне обнаружили материалы порнографического характера. Преступник стал причиной страданий более 20 несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что троих индийцев приговорили к смертной казни за изнасилование туристки и хозяйки гостевого дома. Помимо этого, их обвинили в убийстве еще одного отдыхающего. Во время суда было доказано, что злоумышленники начали вымогать деньги у компании отдыхающих и напали на них после отказа.

