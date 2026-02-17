Изнасиловавших туристку в Индии мужчин казнят

Троих индийцев, изнасиловавших туристку и хозяйку гостевого дома, приговорили к смертной казни в феврале 2026 года, передает India Today. Также мужчин обвинили в убийстве еще одного отдыхающего. Инцидент произошел 6 марта прошлого года в деревне Хампи, штат Карнатака.

На суде было доказано, что индийцы подъехали на мотоцикле к прогуливающейся компании, состоящей из туристки, хозяйки гостевого дома, еще двух местных жителей и американца. Злоумышленники начали вымогать у них деньги и получили отказ. Тогда они напали на отдыхающих.

