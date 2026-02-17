Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 08:53

Изнасиловавших туристку в Индии мужчин казнят

Изнасиловавших туристку троих жителей Индии приговорили к смертной казни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Троих индийцев, изнасиловавших туристку и хозяйку гостевого дома, приговорили к смертной казни в феврале 2026 года, передает India Today. Также мужчин обвинили в убийстве еще одного отдыхающего. Инцидент произошел 6 марта прошлого года в деревне Хампи, штат Карнатака.

На суде было доказано, что индийцы подъехали на мотоцикле к прогуливающейся компании, состоящей из туристки, хозяйки гостевого дома, еще двух местных жителей и американца. Злоумышленники начали вымогать у них деньги и получили отказ. Тогда они напали на отдыхающих.

Ранее в Индии 13-летняя девочка, познакомившаяся в соцсетях с молодым человеком, стала жертвой продолжительного насилия. После полугода переписки юноша заманил школьницу в гостиницу, где удерживал и насиловал ее на протяжении трех суток, после чего оставил в номере одну.

До этого сообщалось, что в австралийском городе Мандура учительница родила ребенка от 13-летнего школьника. По версии следствия, педагог совратила мальчика в 2024 году и продолжала отношения с ним в 2025-м. При этом она обвинила ученика в изнасиловании. 33-летней женщине предъявили семь обвинений по четырем уголовным статьям.

Индия
изнасилования
смертная казнь
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВСУ станут инструкторами для армии одной из стран ЕС
Орбан выступил с жестким обращением к Зеленскому по выборам в Венгрии
Атаки Киева на российские объекты усилились из-за одного фактора
Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры по Украине
В Старом Петергофе десятки домов и школ остались без тепла в лютый мороз
Автобус загорелся на дороге в Казани
История с обвиненным в допинге тренером сборной России получила продолжение
В Таиланде обрушился лифт с российскими туристами
Самый популярный метод погребения в России взлетел в цене
В ОЗХО раскрыли, зачем Навальный на самом деле был нужен Западу
Патрушев заявил о возвращении «дипломатии канонерок»
Загадочную пропажу туристки в ЮАР связали с колдовским ритуалом
Допустившую гибель младенца и матери акушерку уволили из больницы
Мужчина спасался от поезда и сорвался с высоты семи метров
«Юридическая фикция»: Патрушев о попытках Запада установить морскую блокаду
Путину представят программу кораблестроения ВМФ до 2050 года
«Хотят ее парализовать»: Патрушев раскрыл антироссийские планы Запада
Миура и Кихара выиграли золото Олимпиады-2026 и установили рекорд
Еще один сайт попал под блокировку в России
Пермь и Уфа открыли небо для самолетов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.