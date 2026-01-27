Девочку несколько дней зверски насиловали в отеле и продали в секс-рабство

В Индии 13-летняя девочка стала жертвой серии преступлений после знакомства с молодым человеком в соцсетях, сообщает The Times of India. Общение длилось около полугода, после чего юноша заманил школьницу в отель, где удерживал и насиловал три дня, а затем бросил в номере.

Владелец гостиницы и администратор воспользовались состоянием подростка и продолжили издевательства. Когда ребенку становилось плохо, ей давали неизвестные таблетки, после чего насилие продолжалось. Позже девочку продали менеджеру спа-салона, который также над ней издевался.

Когда состояние подростка резко ухудшилось, ее перевели в другое место. В этот момент полиция вышла на след преступников и спасла школьницу. Ее разыскивали около трех недель. Правоохранители задержали работников отеля и спа-салона. Позже был арестован и юноша, с которым девочка познакомилась в соцсетях.

