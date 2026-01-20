Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании школьника в Челябинске

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал отчета по уголовному делу о сексуальном насилии над учеником третьего класса в Челябинске, сообщила пресс-служба СК России. Поводом стало обращение матери потерпевшего мальчика непосредственно к главе ведомства.

Исполняющему обязанности руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Константину Правосудову поручено представить в центральный аппарат доклад о ходе расследования. Инцидент произошел еще в сентябре 2025 года: трое учащихся совершили противоправные действия в отношении своего одноклассника.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

