Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании школьника в Челябинске

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал отчета по уголовному делу о сексуальном насилии над учеником третьего класса в Челябинске, сообщила пресс-служба СК России. Поводом стало обращение матери потерпевшего мальчика непосредственно к главе ведомства.

Исполняющему обязанности руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Константину Правосудову поручено представить в центральный аппарат доклад о ходе расследования. Инцидент произошел еще в сентябре 2025 года: трое учащихся совершили противоправные действия в отношении своего одноклассника.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге спустя четыре месяца был задержан мужчина, сбежавший из-под домашнего ареста в городе Алапаевске Свердловской области. Вместе с другим фигурантом дела россиянин обвиняется в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней, совершенных в январе.

