14 января 2026 в 15:54

Обвиняемый в педофилии мужчина попался в неожиданном месте после побега

Обвиняемый в педофилии из Алапаевска задержан в Екатеринбурге после побега

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обвиняемый в педофилии, сбежавший в Алапаевске из-под домашнего ареста перед вынесением приговора, был задержан в Екатеринбурге спустя четыре месяца после побега, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Вместе с другим фигурантом дела он обвиняется в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней, совершенных в январе.

Первого подсудимого задержали практически сразу после побега, говорится в сообщении. Адвокаты обоих обвиняемых настаивают на их невиновности, в то время как следствие считает их вину доказанной.

Ранее юрист Сергей Самков сообщил, что в Свердловской области разыскивают двух мужчин, признанных судом виновными в изнасиловании 15-летней школьницы. Они не явились на оглашение приговора, несмотря на подписку о невыезде, и получили заочно 11,5 и 10 лет лишения свободы.

Кроме того, источник сообщил, что учительницу английского языка из Санкт-Петербурга, обвиняемую в домогательствах по отношению к двум 12-летним ученикам, освободили из СИЗО, изменив меру пресечения на подписку о невыезде. Сама 22-летняя педагог, как отмечает телеканал, уверена, что школьники оклеветали ее из-за безответной любви, в то время как следствие обвиняет ее в действиях сексуального характера.

педофилы
побеги
обвинения
Екатеринбург
