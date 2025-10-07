Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 20:02

Полиция ищет сбежавших педофилов в российском регионе

В Свердловской области ищут двух сбежавших педофилов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Свердловской области ведутся поиски двух мужчин, которые признаны судом виновными в изнасиловании 15-летней школьницы, сообщил юрист Сергей Самков в своем Telegram-канале. Накануне они получили 11,5 и 10 лет лишения свободы, но на оглашение приговора не явились — у них была подписка о невыезде.

Алапаевский городской суд вынес постановление об объявлении осужденных в розыск в связи с их неявкой без уважительных причин на оглашение приговора и не установлением их местонахождения, — сообщил он.

До этого 45-летний мужчина из Средней Азии лишился российского паспорта после приговора по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее малолетнего мальчика, находящегося в психбольнице в Краснодаре, изнасиловал другой пациент учреждения. Мать одного из пациентов утверждает, что приехала навещать сына и тот пожаловался на соседа по палате, который принудил к сексуальной связи 11-летнего мальчика.

Тем временем самый кровавый маньяк в истории России и СССР Михаил Попков пожаловался, что из-за большого количества убийств они накладывались у него одно на другое. Ангарский маньяк охотился на людей с 90-х годов. На его счету — 89 жестоких убийств.

происшествия
педофилы
суды
Свердловская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Украины назвал главную силу «евромайдана»
Работник получил 330 зарплат за раз и исчез с деньгами
Безруков сделал неожиданное заявление о смерти Есенина
«Стыдно смотреть на страну!» Азаров об Украине, националистах и агентах КГБ
«Русская община» с ножами и выселение семьи из квартиры: главные ЧП дня
Лучший шеф-повар юга России умер в 37 лет
Умершего рокера не могут похоронить больше недели
Украинец рассказал, что военкоматы забирают туберкулезников и наркоманов
В цирке акробат без страховки разбился на глазах у детей
Братался с русскими, а стал русофобом: почему Стубб нам больше не друг
Психически нездоровый подросток обезглавил отчима
Раскрыты детали пожара на территории Уральского турбинного завода
Поведение Трампа насторожило администрацию Белого дома
Стало известно, кто застрелил главу района Новосибирска во время охоты
СК заинтересовался чиновником из Чувашии, оставившим людей без жилья
Полиция ищет сбежавших педофилов в российском регионе
Мифы и правда о пластиковых окнах: что важно знать перед покупкой
Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Опубликованы кадры мощного пожара на турбинном заводе в Екатеринбурге
Россиянка задушила месячную дочь из-за плача и сбежала
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.