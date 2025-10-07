Полиция ищет сбежавших педофилов в российском регионе

В Свердловской области ведутся поиски двух мужчин, которые признаны судом виновными в изнасиловании 15-летней школьницы, сообщил юрист Сергей Самков в своем Telegram-канале. Накануне они получили 11,5 и 10 лет лишения свободы, но на оглашение приговора не явились — у них была подписка о невыезде.

Алапаевский городской суд вынес постановление об объявлении осужденных в розыск в связи с их неявкой без уважительных причин на оглашение приговора и не установлением их местонахождения, — сообщил он.

До этого 45-летний мужчина из Средней Азии лишился российского паспорта после приговора по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее малолетнего мальчика, находящегося в психбольнице в Краснодаре, изнасиловал другой пациент учреждения. Мать одного из пациентов утверждает, что приехала навещать сына и тот пожаловался на соседа по палате, который принудил к сексуальной связи 11-летнего мальчика.

Тем временем самый кровавый маньяк в истории России и СССР Михаил Попков пожаловался, что из-за большого количества убийств они накладывались у него одно на другое. Ангарский маньяк охотился на людей с 90-х годов. На его счету — 89 жестоких убийств.