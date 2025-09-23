В Рязанской области педофила лишили российского гражданства В Рязанской области осужденного за домогательства к детям лишили паспорта России

45-летний мужчина из Средней Азии лишился российского паспорта после приговора по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, сообщила пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области. Решение вынес Рязанский областной суд.

В Управление по вопросам миграции <...> поступила копия приговора суда в отношении 45-летнего уроженца страны Средней Азии, осужденного по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. <...> В отношении осужденного принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации на основании Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, мужчина признан виновным в сексуальных действиях в отношении детей: преступления были совершены в 2023 году против двух несовершеннолетних родственниц. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

