Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 20:28

В Рязанской области педофила лишили российского гражданства

В Рязанской области осужденного за домогательства к детям лишили паспорта России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

45-летний мужчина из Средней Азии лишился российского паспорта после приговора по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, сообщила пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области. Решение вынес Рязанский областной суд.

В Управление по вопросам миграции <...> поступила копия приговора суда в отношении 45-летнего уроженца страны Средней Азии, осужденного по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. <...> В отношении осужденного принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации на основании Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, мужчина признан виновным в сексуальных действиях в отношении детей: преступления были совершены в 2023 году против двух несовершеннолетних родственниц. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее в Бразилии 29-летняя женщина с тремя детьми сбежала от отчима, который удерживал ее в заточении 22 года. По данным следствия, с семи лет она подвергалась насилию, а в 16 лет была принуждена к браку после беременности. Побег удался 16 сентября, когда жертва под предлогом визита в больницу обратилась в полицию. Теперь отчиму грозит до 100 лет тюрьмы.

Рязанская область
МВД
педофилы
гражданства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России
Гостиницы, миллиарды, ОПГ: топ судей-коррупционеров, получивших приговоры
В новосибирском зоопарке сотрудники МЧС ликвидировали пожар
ВСУ перемалывают в мясорубке: ситуация на фронтах СВО вечером 23 сентября
В ЛНР задержали подростков за убийство пенсионеров ради 70 тысяч рублей
Девушка загадочно умерла через несколько дней после свадьбы
Финансовая подушка безопасности: сколько денег надо накопить и где их взять
В посольстве России ответили на обвинения Норвегии в нарушении границ
«Сердцу не прикажешь»: Кемстач рассказал об отношениях с Миланой Стар
«Банальный грабеж»: посол о попытках Канады отобрать российский самолет
Альпака и ламы сгорели заживо при пожаре в Новосибирском зоопарке
Военэксперт объяснил, как РФ выследила организаторов атаки на Форос
Делегации Генассамблеи ООН начали покидать зал после выступления Трампа
Чадов заявил о планах обанкротить бывшего друга за неоплаченный сценарий
Путин жестко отомстил за Крым: спецназ Зеленского разметало под Одессой
Нежность на тарелке: рецепт курицы с брокколи под сливочным соусом
Грузия отказалась от участия в важном мероприятии ЕС
В Рязанской области педофила лишили российского гражданства
Диетолог назвала самые бесполезные «здоровые» продукты
Стало известно, почему третья жена Градского смогла получить его наследство
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.