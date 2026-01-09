Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 16:48

В РАН подсчитали, сколько людей не могут позволить себе здоровое питание

РАН: треть человечества не может позволить себе здоровое питание

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Среди всего населения планеты треть по-прежнему не может позволить себе здоровое питание, об этом свидетельствуют результаты исследования РАН. При этом аналитики отметили, что глобальная продовольственная ситуация продолжает улучшаться. В общей сложности позволить себе здоровый рацион не могут 2,6 млрд человек, передает РИА Новости.

За последние четыре года число людей, которые не могут позволить себе такого рациона, сократилось абсолютно и относительно, и в начале 2025 года составляло 2,6 млрд человек — почти 32% населения мира, — говорится в докладе.

Исследователи добавили, что в начале 2025 года среди голодающих регионов по-прежнему доминировали Азия, Африка, а также Латинская Америка и Карибы. На них пришлось 47%, 45% и 5% от всего населения планеты соответственно.

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что совокупный индекс мировых продовольственных цен по итогам 2025 года достиг своего трехлетнего максимума. Среднее годовое значение индекса поднялось на 4,3% и составило 127,2 пункта, что является самым высоким показателем с 2022 года.

РАН
исследования
продовольствие
продукты
питание
еда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МАГАТЭ замерло в ожидании после обрыва последней «нитки» питания ЗАЭС
Белоруссия начала отработку предупреждения терактов в ходе проверки войск
Grok лишился генератора картинок из-за порно
Росавиация раскрыла действие, которое вводит в заблуждение пассажиров
В Швейцарии арестовали владельца загоревшегося бара, где погибли 40 человек
В Москве ужесточили наказание для «зайцев»
Поезда в Москву сбились с графика
«Большая вероятность»: в ГД пообещали Украине новые удары возмездия
Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты
Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году
Дети нашли гранату времен ВОВ на прогулке по набережной
«Сроки сдвигаются»: американист о переговорном процессе по Украине
Последние секунды перед наездом Mercedes на школьницу попали на видео
Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками
США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно
«Мутные воды»: посольство России упрекнуло Италию за русофобию
В Киеве коммунальщики слили воду из батарей большинства жилых домов
Пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и обогатила их на 3 млн рублей
Украина и страна НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству
Появились кадры захвата США танкера Olina под обстрелом и высадкой морпехов
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.