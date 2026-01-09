В РАН подсчитали, сколько людей не могут позволить себе здоровое питание

Среди всего населения планеты треть по-прежнему не может позволить себе здоровое питание, об этом свидетельствуют результаты исследования РАН. При этом аналитики отметили, что глобальная продовольственная ситуация продолжает улучшаться. В общей сложности позволить себе здоровый рацион не могут 2,6 млрд человек, передает РИА Новости.

За последние четыре года число людей, которые не могут позволить себе такого рациона, сократилось абсолютно и относительно, и в начале 2025 года составляло 2,6 млрд человек — почти 32% населения мира, — говорится в докладе.

Исследователи добавили, что в начале 2025 года среди голодающих регионов по-прежнему доминировали Азия, Африка, а также Латинская Америка и Карибы. На них пришлось 47%, 45% и 5% от всего населения планеты соответственно.

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что совокупный индекс мировых продовольственных цен по итогам 2025 года достиг своего трехлетнего максимума. Среднее годовое значение индекса поднялось на 4,3% и составило 127,2 пункта, что является самым высоким показателем с 2022 года.