В Петербурге поймали двух местных жительниц за обман пенсионерок

Две местные жительницы в Петербурге обманули пенсионеров на 6 млн рублей, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Их смогли вычислить в полиции.

Сообщается, что в январе 75-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о похищении более 2,3 млн рублей с ее банковского счета. Позже с заявлением обратилась еще одна женщина — она сообщила о звонках неизвестных, представившихся сотрудниками разных структур, которые вынудили ее передать 3,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Одна из женщин находится под подпиской о невыезде, другой еще не избрали меру пресечения.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Москвы накрыли кол-центр для мошенников. По данным ведомства, работу центра поддерживали двое 19-летних парней, они следили за GSM-шлюзами и меняли сим-карты.