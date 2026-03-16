Полицейские поймали юношей, поддерживавших работу кол-центра мошенников

Сотрудники полиции Москвы накрыли кол-центр для мошенников, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России. По данным ведомства, работу центра поддерживали двое 19-летних парней, они следили за GSM-шлюзами и меняли сим-карты. Оба юноши были задержаны.

Полицейские столицы накрыли кол-центр для мошенников: двое 19-летних парней обслуживали сим-боксы. В съемных квартирах на северо-востоке столицы оперативниками уголовного розыска и ФСБ задержаны уроженцы Саратовской области, — говорится в заявлении.

Уточняется, что задержанные получали от курьеров до 200 новых сим-карт каждый день. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанные были помещены под стражу.

Ранее появилась информация, что стоимость баз данных россиян в даркнете выросла более чем в два раза. Сейчас средняя цена российских баз с персональными данными составляет примерно 50 центов (около 38 рублей) за тысячу записей. Если в наборе есть более редкая информация, цена может доходить до $1 (около 78 рублей) за тысячу строк.