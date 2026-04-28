МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт

Злоумышленники могут передавать файлы с вредоносным программным обеспечением, содержащие образы банковских карт, предупредила в МАКС представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, чтобы не попасться на такую схему, важно не устанавливать приложения по ссылкам из социальных сетей и мессенджеров.

Не устанавливайте приложения, которые вам направили через социальные сети, мессенджеры или ссылкой в СМС. Не соглашайтесь менять систему бесконтактных платежей вашей банковской карты на какую-либо другую, — написала Волк.

Она также подчеркнула, что нельзя по просьбе незнакомцев подносить смартфоны с NFC-модулем к банкоматам, а после вводить продиктованный ими пин-код. В случае потери денег нужно сразу обращаться в банк и полицию.

Ранее специалист по кибербезопасности Тимофей Воронин заявил, что злоумышленники стали использовать схемы обмана россиян, выдавая себя за банки, предлагающие ипотечные кредиты. По его словам, мошенники привлекают граждан, обещая им выгодные условия займа или денежное вознаграждение за участие в финансовых операциях.