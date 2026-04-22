22 апреля 2026 в 11:41

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с оформлением ипотеки

Аналитик Воронин: мошенники обманывают россиян с помощью ипотечных схем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники начали обманывать россиян под видом банков, оформляющих ипотечные кредиты, рассказал RT эксперт в области кибербезопасности Тимофей Воронин. Злоумышленники заманивают граждан обещаниями льготных займов или денежного вознаграждения за участие в сделке.

Суть обеих схем сводится к тому, что жертва оформляет ипотеку, но в итоге остается и без приобретенного жилья, и без того вознаграждения, которое обещали собеседники, но при этом получает долг перед банком, — пояснил специалист.

Для вывода средств преступники активно используют механизмы с участием дропперов, что делает возврат денег практически невозможным. Воронин подчеркнул, что любые предложения о выплатах за взятие кредита всегда являются обманом, и призвал россиян немедленно прекращать общение при получении подобных сообщений в мессенджерах или по телефону. По словам эксперта, бдительность при получении сомнительных финансовых предложений остается единственным эффективным способом защиты от ипотечных аферистов.

Ранее выяснилось, что ежедневно злоумышленники рассылают россиянам в мессенджерах аудиофайлы и фотографии, которые содержат фишинговые ссылки. В результате мошеннической атаки жертва теряет доступ к своему профилю, а также данные банковской карты и личную информацию.

