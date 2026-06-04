Раскрыта новая схема мошенников перед Днем России

Злоумышленники начали рассылать фальшивые уведомления о денежных выплатах ко Дню России, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, рекомендуется игнорировать такие сообщения и не переходить по вредоносным ссылкам.

Аферисты используют позитивный праздничный настрой граждан, чтобы похитить деньги и личные данные в преддверии Дня России. Жертве приходит сообщение о якобы положенной государственной выплате в честь торжества. В тексте есть ссылка на сайт, который выглядит в точности как «Госуслуги» или несуществующий «Единый центр выплат». Для получения «помощи» просят ввести данные карты, а также логин или пароль от личного кабинета, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что злоумышленники могут выдавать себя за представителей МВД, ФСБ, Минцифры, Росфинмониторинга или СФР. По словам доцента, настоящие сотрудники этих ведомств никогда не рассылают сообщения с просьбой перейти по ссылкам для получения выплат через мессенджеры.

Не отвечайте на такие сообщения и письма. Не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите свои личные данные на незнакомых сайтах и в приложениях. Не переводите деньги по просьбе третьих лиц. Если есть сомнения, самостоятельно позвоните в СФР или в отдел соцзащиты населения вашего города по номеру, указанному на официальном сайте, — заключил Щербаченко.

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