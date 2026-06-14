«Внутренние распри»: на Западе раскрыли, что фон дер Ляйен делает с Каллас

«Внутренние распри»: на Западе раскрыли, что фон дер Ляйен делает с Каллас Euronews: фон дер Ляйен может вынашивать планы по лишению Каллас полномочий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может быть причастна к реформе дипломатической службы Евросоюза и возможному ограничению полномочий главы евродипломатии Каи Каллас, пишет Euronews. По данным портала, напряженность между двумя руководителями нарастает.

Дополнительным фактором в обсуждении реформы дипслужбы является растущая напряженность между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой, — говорится в материале.

Автор отмечает, что фон дер Ляйен давно вышла за рамки своих полномочий, все чаще комментируя внешнеполитические вопросы. Это еще сильнее подрывает позиции Каллас.

Некоторые дипломаты подозревают, что громкий скандал, поднятый в СМИ, на самом деле является результатом так называемых «внутренних распрей». Позиции Каи Каллас становятся все более шаткими, а ее оппоненты, вероятно, используют реформу дипслужбы для усиления своего влияния.

Ранее Euronews со ссылкой на нескольких дипломатов сообщил, что Каллас предпринимает активные шаги, которые ведут к утрате ею поддержки в институтах Евросоюза. По данным собеседников телеканала, недовольство действиями политического деятеля в последнее время только усилилось.