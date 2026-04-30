30 апреля 2026 в 08:35

В Екатеринбурге поймали подростков, помогавших ВСУ наводить дроны

Полиция задержала в Екатеринбурге группу подростков-руферов, которые передавали секретную информацию украинским спецслужбам, передает Telegram-канал Mash. Школьники за денежное вознаграждение делали панорамные снимки города с крыш высотных зданий. Противник использовал эти материалы для детальной подготовки атаки на уральский мегаполис, которая планировалась в течение нескольких месяцев.

Полученные от подростков фотографии и видео легли в основу компьютерной модели города для настройки систем навигации беспилотников. Это позволило дронам ВСУ сохранять ориентацию в пространстве даже при отключении интернета и внешних сигналов управления. В результате 25 апреля один из аппаратов врезался в жилую многоэтажку в центре Екатеринбурга, что привело к повреждению верхних этажей.

При задержании руферов росгвардейцы обнаружили в их телефонах прямые доказательства отправки файлов украинской стороне. В ходе инцидента пострадали шесть человек, однако официальное решение о наказании юных информаторов пока не принято. Поскольку задержанным еще не исполнилось 16 лет, юристы и следствие сейчас определяют меру их ответственности за содеянное.

Ранее житель Камчатского края был признан виновным в государственной измене и осужден на 13 лет лишения свободы. Он передал украинским силовикам сведения о российских военных и фото техники, используемой в зоне СВО.

