27 апреля 2026 в 07:01

Жителя Камчатки признали виновным в государственной измене

ФСБ РФ: житель Камчатки приговорен к 13 годам колонии из-за госизмены

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Житель Камчатского края признан виновным в государственной измене и осужден на 13 лет лишения свободы. Он передал украинским представителям правоохранительных органов сведения о российских военнослужащих и фото техники, используемой в зоне специальной военной операции, сообщили ТАСС в региональном УФСБ России.

Установлено, что фигурант с 2002 года сотрудничал с представителем правоохранительных органов Украины. Мужчина неоднократно судим, в том числе на территории Украины за заказное убийство сотрудника СБУ.

Во время обыска у него были изъяты охотничье ружье, травматический пистолет, боеприпасы, книги, записи, распечатанные документы по психологии, тактике работы боевых подразделений, ведению боя в различных условиях, методике ухода от полиграфа, — рассказали в ведомстве.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее трое граждан Белоруссии были заключены под стражу по делам о государственной измене за сотрудничество с экстремистами и разведкой Украины. В следственном комитете республики уточнили, что предварительное расследование по уголовным делам завершено.

