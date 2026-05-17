17 мая 2026 в 13:33

В Кремле оценили настроения в Европе по поводу переговоров с Россией

Песков назвал большим сдвигом активное обсуждение в Европе переговоров с Россией

Активное обсуждение в европейских столицах возможности возобновления переговоров с Москвой является большим сдвигом в нужном направлении и отвечает российским интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести». Он подчеркнул, что Россия никогда не была инициатором прекращения диалога.

Вот это активное обсуждение этой темы, сдвиг о том, что когда-то нам как-то придется с русскими говорить — это хорошо, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что все рассуждения о путях диалога пока витают в воздухе, однако президент России Владимир Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка. По словам Пескова, РФ надеется, что в Европе возобладает практичный подход и это приобретет реальное воплощение. Пресс-секретарь напомнил, что Москва заинтересована в попытках выстроить взаимоотношения заново.

Ранее СМИ писали, что Европа всерьез задумалась об урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. Политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой. О важности дипломатического процесса уже публично заявили премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и президент Финляндии Александр Стубб.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

