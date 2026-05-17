Западным политикам не стоит говорить неприятные вещи о президенте РФ Владимире Путине, заявила учительница главы государства Вера Гуревич в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести». По ее словам, она всегда чувствовала, что ее ученика ждет необычная судьба.

Знаете, ведь всегда была такая молва о России: мы долго терпим, мы долго на все смотрим, но ведь у медведя тоже терпение до определенного момента. И что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем готовить нам очередную гадость, — посоветовала Гуревич.

Ранее учительница Путина рассказала, что однажды будущий глава государства захотел командовать вместо нее в классе и заявил ей об этом. Российский лидер не теряет связи с педагогом, которая присутствовала на параде Победы в Москве 9 мая.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пригласил свою первую учительницу поужинать в Кремле. По его словам, для Гуревич подготовили отдельную культурную программу с посещением Галереи Шилова.