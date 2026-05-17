Стало известно о грядущих переговорах Трампа с одним иностранным лидером Нетаньяху заявил о готовящихся телефонных переговорах с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сегодня, 17 мая, собирается провести телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что обязательно спросит американского коллегу о впечатлениях от поездки в Китай, передает ТАСС.

Сегодня я, как и каждые несколько дней, поговорю с президентом Трампом. Я обязательно услышу впечатления от его поездки в Китай. <…> Мы внимательно следим за Ираном. Конечно, вариантов много, мы готовы к любому сценарию, — сказал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что во время военной кампании против Ирана премьер-министр Израиля совершил тайный визит к президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну. Эта поездка, отмечали в канцелярии главы израильского правительства, привела к прорыву в двусторонних отношениях.

До этого Нетаньяху заявил, что не считает завершенной войну США и Израиля против Ирана. Для окончания конфликта необходимо решить вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, прокси-силами и баллистическими ракетами, считает он.

Нетаньяху также указывал, что рассчитывает отказаться от американской военной помощи в ближайшие 10 лет. Речь идет о финансовой части военного сотрудничества двух стран.