ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью более 40 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за пять часов ликвидировали 42 украинских БПЛА

Силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 42 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Смоленской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей, уточнили в министерстве.

17 мая т. г. в период с 09:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении ведомства.

Утром 17 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 556 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.