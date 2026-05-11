Премьер Израиля хочет отказаться от военной помощи США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассчитывает отказаться от американской военной помощи в течение ближайших десяти лет, передает телеканал CBS. Речь идет о финансовой составляющей военного сотрудничества между двумя странами.

Нетаньяху рассказал, что Израиль ежегодно получает от США $3,8 млрд. Поэтому он хочется постепенно свести поддержку к нулю. Премьер-министр добавил, что не намерен откладывать этот процесс в долгий ящик, и не ждать следующего конгресса.

Ранее Нетаньяху заявил, что не считает войну США и Израиля против Ирана завершенной. По его мнению, для окончания конфликта должны быть решены вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, с прокси-силами и баллистическими ракетами.

До этого посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи заявил, что переговоры Ирана и США не зашли в тупик. По его словам, о тупике можно говорить только в случае полного прекращения контактов между сторонами. Тирмизи подчеркнул, что стороны по-прежнему ведут диалог через Пакистан.