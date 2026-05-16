16 мая 2026 в 17:47

Дети стали свидетелями трагической смерти молодой учительницы на экзамене

В британском Винчестере учительница умерла прямо в школе во время экзаменов, пишет The Mirror. Трагедия произошла в учебном заведении King's School.

По данным источника, преподавательнице было около 40 лет. Женщина потеряла сознание, когда школьники уже приступили к экзаменам. К зданию школы направили вертолет санитарной авиации, а также полицейских и врачей. Несмотря на усилия медиков, спасти женщину не удалось.

В полиции Хэмпшира заявили, что смерть педагога не связана с криминалом. Позже сотни учеников отдали дань уважения учительнице. Дети оставили множество открыток с соболезнованиями у здания учебного заведения.

Ранее мужчина потерял сознание и рухнул на пол во время выступления президента США Дональда Трампа. Он мгновенно прервал речь. Республиканец попытался оказать помощь пострадавшему и поинтересовался, есть ли на мероприятии врачи. Пока окружающие обмахивали упавшего плакатом с поддержкой политики Трампа, президент терпеливо ждал у микрофона.

До этого сообщалось, что водитель иномарки, рухнувшей в Обводный канал в Санкт-Петербурге, мог потерять сознание за рулем из-за приступа сильного кашля. Как рассказал сам мужчина прибывшим сотрудникам полиции, ему стало плохо.

